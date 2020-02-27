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В ГБР открыли дело о давлении Байдена на экс-генпрокурора Шокина

Комментариев: 2
В ГБР внесли в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения со стороны Байдена.
Экс-глава ГПУ Виктор Шокин
Экс-глава ГПУ Виктор Шокин
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о давлении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на экс-главу ГПУ Виктора Шокина. Об этом в комментарии “Интерфакс-Украина“ сообщил адвокат Виктора Шокина Александр Телешецкий.

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Телешецкий подчеркнул, что суд обязал ГБР зарегистрировать производство по заявлению Шокина.

ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения “, - прокомментировал адвокат.

По словам экс-генпрокурора Шокина, Байден оказывал на него незаконное давление.

В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель проведения с руководителями государства переговоров по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица“, – сообщил Шокин.

Напомним, Шокин генпрокурор считает, что к его отравлению “есть возможность причастности Байдена“.

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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    27.02.2020, 12:58
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Трампу подмазывают, точнее подлизывают
Трамп - пролетел с Байденом. В тренде Сандерс
Woodbrother    27.02.2020, 12:56
Оценка:  +5
Woodbrother
Клоунов из ГБР пора разогнать, а их цирк закрыть. Он слишком дорого обходится государству.
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