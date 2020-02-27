В ГБР открыли дело о давлении Байдена на экс-генпрокурора Шокина

В ГБР внесли в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения со стороны Байдена.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о давлении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на экс-главу ГПУ Виктора Шокина. Об этом в комментарии “Интерфакс-Украина“ сообщил адвокат Виктора Шокина Александр Телешецкий.

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Телешецкий подчеркнул, что суд обязал ГБР зарегистрировать производство по заявлению Шокина.



“ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения “, - прокомментировал адвокат.



По словам экс-генпрокурора Шокина, Байден оказывал на него незаконное давление.



“В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель проведения с руководителями государства переговоров по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица“, – сообщил Шокин.



Напомним, Шокин генпрокурор считает, что к его отравлению “есть возможность причастности Байдена“.

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