Во Львовской области отец убил сына из ружья

Инцидент произошел во время пьяной ссоры.

Сегодня, 27 февраля, около 00.30 в полицию позвонили медики и рассказали, что прибыв на вызов обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Инцидент произошел в жилом доме в одном из сел Золочевского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 34-летний местный житель. Также копы установили, что в мужчину стрелял его 60-летний отец.

Ночью между родственниками возник бытовой конфликт, во время которого отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сына из охотничьего гладкоствольного ружья. Медики уже установили, что в крови отца было более двух промилле алкоголя, - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли орудие убийства, отца задержали. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Преступнику грозит от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее в Донецкой области в ходе пьянки мужчина расстрелял соседа.

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