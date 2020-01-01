Во Львовской области отец убил сына из ружья
Сегодня, 27 февраля, около 00.30 в полицию позвонили медики и рассказали, что прибыв на вызов обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Инцидент произошел в жилом доме в одном из сел Золочевского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Так, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 34-летний местный житель. Также копы установили, что в мужчину стрелял его 60-летний отец.
Ночью между родственниками возник бытовой конфликт, во время которого отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сына из охотничьего гладкоствольного ружья. Медики уже установили, что в крови отца было более двух промилле алкоголя, - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли орудие убийства, отца задержали. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Преступнику грозит от 7 до 15 лет.
Напомним, ранее в Донецкой области в ходе пьянки мужчина расстрелял соседа.
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