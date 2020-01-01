Карантин в Новых Санжарах: известно, сколько потратили
14-дневный карантин украинцев из Уханя в Новых Санжарах обойдется государственному бюджету в 2,65 млн гривен.
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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на пресс-секретаря премьер-министра Украины Диану Давитян.
2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей, - сказала пресс-секретарь Гончарука.
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Между тем, детальная информация о том, на что потратили такую сумму денег, будет обнародована позже.
Напомним, в Новых Санжарах заболела эвакуированная. После осмотра медработниками был установлен диагноз. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.
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