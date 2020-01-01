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В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил велосипедистку

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От полученных травм женщина скончалась на месте.
Полицейский насмерть сбил велосипедистку
Полицейский насмерть сбил велосипедистку
ГБР

Вечером 26 февраля, в Красиловском районе Хмельницкой области, сотрудник полиции на автомобиле Skoda Octavia сбил велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель остался на месте и сам вызвал медиков и полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Инцидент произошел около 20:35 в селе Щиборовка. Сообщается, что полицейский не был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства трагедии. 

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего). В случае доказания вины водителя, ему грозит до 8 лет лишения свободы. 



Напомним, в Одесской области из полиции уволили четверых правоохранителей, которые во время обыска присвоили вещи работников предприятия.

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