Птичий грипп в Украине: Чем опасен и как не заразиться?
В январе на территории Украины впервые за несколько лет были зарегистрированы вспышки куриного гриппа на птицефабриках. Так, на двух частных предприятиях - “Хутор“ и “Немиров-Подолье“ – в Немировском районе Винницкой области из-за опасной инфекции пришлось уничтожить более 100 тысяч голов птицы.
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Поскольку птичий грипп представляет огромную опасность для домашней птицы, а также может угрожать здоровью человека, вспышка этого заболевания представляет серьезную эпидемиологическую и экономическую опасность. В этой связи ряд стран уже успели ввести временный запрет на импорт украинской курятины.
В частности на время от украинского мяса птицы отказались Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия и другие. Ранее такой же запрет ввел и Европейский союз, но сегодня это эмбарго частично сняли.
Что такое птичий грипп?
Птичий грипп – это собирательное название для группы родственных вирусов типа А H5N1. Данная инфекция поражает в основном птиц – как диких, так и домашних. Птичий грипп отличает высокой заразностью и летальностью.
Различные штаммы вируса гриппа птицы могут вызывать от 10 до 100% гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.
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Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной. Болезнь поражает пищеварительную систему и органы дыхания, но зачастую протекает в мгновенной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо заблаговременных симптомов.
Инкубационный период птичьего гриппа составляет от 20 часов до 2 суток. Болезнь проявляется резким снижением яйценоскости, поедания корма, жаждой, угнетением.
Заражение птицы обычно происходит через слюну, носовые секреции и фекалии. Домашние птицы могут быть инфицированы вирусом птичьего гриппа через непосредственные контакты с инфицированными птицами или другими инфицированными птицами, или через контакт с поверхностью (земля, глина или клетки), или с пищей, которая заражена вирусом.
Где в Украине зарегистрировали птичий грипп?
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По официальным данным, вспышка птичьего гриппа зарегистрирована только в одном из районов Винницкой области. Однако ввиду того, что естественным распространителем вируса являются дикие птицы, в том числе перелетные, новые очаги могут в любой момент возникнуть абсолютной в любом регионе страны. Инфекция может поразить как непосредственно дикую птицу, живущую в городах и селах, так и домашнюю птицу на частных подворьях.
Опасен ли птичий грипп для человека?
Многие десятилетия птичий грипп оставался исключительно птичьей болезнью, но в 1997 году он начал поражать человека. Впервые это случилось в Гонконге во время вспышки гриппа у домашней птицы. Тогда заболело 18 человек, 6 умерли.
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К августу 2005 года зарегистрировано 112 случаев заболевания человека птичьим гриппом во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии, из них 64 смертельных исхода. С февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Это делает данный вирус одним из самых смертельных; гораздо опаснее коронавируса COVID-19, который смертелен в 2-4% случаев.
Впрочем, успокаивает тот факт, что заразиться птичьим гриппом для человека не так уж просто, а последняя смерть человека от этой инфекции зафиксирована в 2014 году в Канаде.
Как защититься от птичьего гриппа?
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не подтверждено ни одного случая прямого заражения птичьим гриппом от человека к человеку. Во всех случаях, в которых достоверно установлен источник заражения, инфицирование происходило от птицы к человеку. Чаще всего люди заражались птичьим гриппом через непосредственный контакт с инфицированными птицами, поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц.
Таким образом, в группе риска находятся сельские жители, которые держат птицу, а также работники фермерских угодий. Тем не менее, определенная опасность есть и для городских жителей, которые могут заразиться через мясо птицы или яйца.
Рекомендации ВОЗ по личной защите от птичьего гриппа:
- Не разрешайте детям играть с дикими птицами или с больной домашней птицей.
- Не трогайте руками и не используйте в пищу погибших или больных птиц.
- Нельзя употреблять сырое или плохо приготовленное мясо или яйца птиц.
- Мясо или яйца птиц нужно хранить в холодильнике отдельно от других продуктов питания.
- Если после контакта с птицей у вас возникло какое-либо острое респираторное (гриппоподобное) заболевание, нужно срочно обратиться к врачу.
С учетом украинской специфики отечественная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей также крайне не рекомендует украинцам покупать мясо птицы и яйца на стихийных рынках и прочих точках несанкционированной торговли.
Симптомы птичьего гриппа у людей:
- симптомы типичные для обычного гриппа (температура, кашель, боль в горле и боль в мышцах);
- может появиться инфекция глаз, пневмония, тяжелые респираторные заболевания.
Напомним, все эвакуированные из Уханя здоровы. Первые тесты показали, что ни у кого из эвакуированных нет коронавируса. Но будут и повторные тесты.
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