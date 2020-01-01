В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения со стрельбой

Стычка произошла между предпринимателями и неизвестными людьми в камуфляжной форме.

В четверг, 27 февраля, на рынке Барабашово в Харькове произошли столкновения между предпринимателями рынка и людьми, которые одеты в форму муниципальной охраны города. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В сети по этому поводу начали появляться видеоролики. На записях слышны выстрелы и взрывы.

Так, в одном из роликов видно мужчину, который держит в руках пистолет. Он кричит женщине “не провоцировать“. Другой мужчина в форме преграждает путь предпринимателям.

На данный момент движение по Академика Павлова перекрыто. Официально информация уточняется.

Так, по информации АТН, по словам очевидцев, неожиданно, около 12 часов дня, к группе предпринимателей организованно подошла группа, состоящая из нескольких десятков человек в униформе без опознавательных знаков.

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Молодые люди попытались снести заграждения на дороге, которую охраняют предприниматели, угрожали предпринимателям оружием, а затем произошла стрельба, и распылили слезоточивый газ. В это время мимо проходили покупатели с детьми. Среди них есть люди надышавшиеся газом.

По информации “Интерфакс-Украина“, стычки начались из-за строительства дороги.

Группа людей в камуфляже с закрытыми лицами обеспечивает демонтаж арки. Они используют газ. Со стороны предпринимателей несколько пострадавших. Сейчас (рабочие - Ред.) начали срезать опору автогеном, хотя под ней масса людей стоит. Полиция на месте, но не вмешивается, - сообщил пресс-секретарь ТЦ “Барабашово“ Сергей Зайцев.

По словам Зайцева, люди которые проводят работы, не предъявили никаких документов. Также сообщается, что несколько человек в ходе стычек получили ранения.

У двух ожоги глаз. Им оказали помощь на месте. Еще у двоих - ожоги рук и ног. Со слов пострадавших - от светошумовой гранаты. Их повезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи, - рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта агентству Интерфакс.

Как известно, 5 сентября 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города.

Так, 16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест предпринимателей ТЦ “Барабашово“, чьи торговые павильоны будут “отселены“ в связи со строительством дороги. “За“ проголосовал 51 депутат, “против“ - 4.

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Кернес назвал акцию предпринимателей проплаченной, а их действия - “проявлением непатриотической агрессии в отношении города“.

Он также напомнил, что строительство дороги планировалось давно и пообещал, что предприниматели, которых придется “отселить“ с места будущего строительства, смогут заключить договоры с КП “Городской торговый рынок“ и получить места на его территории.

Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. Когда земля передавалась в аренду Концерну “АВЭК“, его предупреждали, что это для временного размещения торговых павильонов или автостоянок... КП “Городской торговый рынок“ будут выделены деньги для строительства малых архитектурных форм и сдачи их в аренду предпринимателям, - сказал Кернес.

Напомним, ранее в ТЦ Барабашево произошел конфликт между Нацкорпусом и ветеранами АТО.

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