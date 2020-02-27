Возле мэрии Жмеринки произошла жестокая массовая драка

Появились первые кадры с места ЧП.

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Возле здания мэрии города Жмеринке Винницкой области произошли массовые столкновения между активистами и силовиками, в результате которых пострадали несколько человек.

Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time, публикуя кадры с места кровавого инцидента.

Драка в мэрии Жмеринки Telegram-канал Klymenko Time

Подписчики говорят, что прямо сейчас в Жмеринке в мэрии вот такое веселье, - сказано в сообщении канала.

Драка в мэрии Жмеринки Telegram-канал Klymenko Time

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Известно, что полиция "связала" активистов в униформе "Нацдружин". В результате столкновения были выбиты окна и двери.

На данный момент причины конфликта неизвестны. Вероятно, таким образом протестующие хотели сорвать очередную сессию горсовета.

Драка в мэрии Жмеринки Telegram-канал Klymenko Time

Урны вот еще красиво на видео летают... Представителей организации, которые участвовали в потасовке, достаточно "жестко отметелили" и задержали, - сказано в сообщении.

Напомним, в Харькове подростки устроили драку "район на район". Видео массовой драки попало в сеть.

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