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В Днепре водитель подрался с пассажиром из-за разлитого в салоне пива

Комментариев: 2
Драку разнимала маленькая девочка.
В Днепре водитель подрался с пассажиром из-за разлитого в салоне пива
В Днепре водитель подрался с пассажиром из-за разлитого в салоне пива
Скриншот

В Днепре водитель автобуса подрался с пассажиром из-за разлитого в салоне пива. В конфликт вмешалась маленькая девочка, в то время как другие снимали происходящее на телефон. Видео разлетелось по соцсетям. 

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По предварительной информации пассажир находясь в салоне общественного транспорта, разлил пиво на пол. Это возмутило водителя.

Из салона конфликт перешел на улицу, где двое мужчин начали бить друг друга. В конфликт вмешалась маленькая девочка, которая попыталась успокоить драчунов.

Тем временем никто из пассажиров в конфликт не вмешивался. Люди дружно снимали происходящее на мобильные телефоны.

В итоге драку остановили случайные прохожие. После инцидента водитель вернулся на свое место, и автобус продолжил движение.

Напомним, ранее в Ровно подрались водитель и пассажир маршрутки. 

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Теги: Днепр, Водитель, Пассажир, Драка
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Комментариев (2)
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Мистериокс    27.02.2020, 15:46
Оценка:  -7
Мистериокс
Понять водилу можно,ведь он не любит пива и в это время он сидел за рулём и спокойно попивал себе водочку под колбаску с хлебушком...
РАЗГЕЛЬДЯЙ    27.02.2020, 15:40
Оценка:  +5
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Фьюри отдыхает.)))
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