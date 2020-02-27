Драку разнимала маленькая девочка.

В Днепре водитель подрался с пассажиром из-за разлитого в салоне пива Скриншот

В Днепре водитель автобуса подрался с пассажиром из-за разлитого в салоне пива. В конфликт вмешалась маленькая девочка, в то время как другие снимали происходящее на телефон. Видео разлетелось по соцсетям.

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По предварительной информации пассажир находясь в салоне общественного транспорта, разлил пиво на пол. Это возмутило водителя.

Из салона конфликт перешел на улицу, где двое мужчин начали бить друг друга. В конфликт вмешалась маленькая девочка, которая попыталась успокоить драчунов.

Тем временем никто из пассажиров в конфликт не вмешивался. Люди дружно снимали происходящее на мобильные телефоны.

В итоге драку остановили случайные прохожие. После инцидента водитель вернулся на свое место, и автобус продолжил движение.

Напомним, ранее в Ровно подрались водитель и пассажир маршрутки.

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