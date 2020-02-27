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Самоподжог под зданием ОП: У Зеленского рассказали о состоянии пострадавшего

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Александр Бурлаков находится в реанимационном отделении.
Мужчина подпалил себя под Офисом Президента
Мужчина подпалил себя под Офисом Президента
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Житель Сумской области Александр Бурлаков, который поджег себя под зданием Офиса президента, находится в реанимации, однако его жизни ничего не угрожает. Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала "Украинской правде".

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"Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления", - сказала пресс-секретарь Зеленского.

Мендель подчеркнула, что Офис Президента отправил запросы в соответствующие органы с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые Александром Бурлаковым вопросы. 

Кроме того ОП и обратился в Сумскую ОГА с просьбой полностью рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушений его прав - содействовать их восстановлению.

Напомним, Александр Бурлаков из села Новоселовка Сумской области совершил акт самоподжога возле здания ОП. По словам отчаянного селянина, сельсовет с Госгеокадастром отняли у него земельный участок.

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