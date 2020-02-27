“Да, я работаю таксистом”: Казак Гаврилюк сделал неожиданное заявление

Экс-нардеп сегодня работает таксистом.

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Бывший народный депутат Украины Михаил Гаврилюк, более известный как казак Гаврилюк, признался, что сегодня действительно работает в службе такси.

Об этом он рассказал в комментарии Комсомольской правде.

По словам экс-нардепа, после политической карьеры он вернулся к обычной жизни и очень этому рад.

Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому, - сказал Гаврилюк.

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Напомним, казак Гаврилюк работает в Киеве таксистом. Об этом жительница столицы сообщила на своей странице в Facebook. Девушка сообщила, что ее таксиста звали Михаил, он разговаривал на украинском языке, был вежлив и внимателен.

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