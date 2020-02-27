Колбаска, плов и борщ в стакане: Что едят украинцы в Новых Санжарах

Известно, как питаются эвакуированные украинцы.

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Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая вместе с эвакуированными из Китая украинцами поселилась в Новых Санжарах, показала, чем их кормят.

Фото обычного обеда она опубликовала на своей странице в Facebook.

А сейчас у нас обед. С борщом, который придает сил работать дальше, - написала Скалецкая.

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Глава Минздрава опубликовала фото обеда. Судя по фото, эвакуированным из Китая украинцам дают обед из трех блюд: красный борщ со сметаной, плов с мясом, салат из капусты, а также кусок колбасы и хлеб.

Обед в Новых Санжарах facebook.com/zoryana.chernenko

Напомним, Скалецкая объяснила разницу между карантином и обсервацией. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что между двумя этими понятиями большая разница.

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