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Большинство украинцев выступили бы против рынка земли на референдуме - опрос

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62% украинцев не поддерживают открытие рынка земли.
Большинство украинцев не поддерживает рынок земли
Большинство украинцев не поддерживает рынок земли
РБК

Только 15% украинцев проголосовали бы "за" рынок земли, если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения состоялся бы в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС за 21-25 февраля.

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"Если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании", - рассказали в КМИС.

Количество сторонников рынка земли снизилось с ноября 2019 - с 22% до 15%.

КМИС провел опрос с 21 по 25 февраля. Было опрошено 1500 человек, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

КМИС


Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на 20 февраля, рассмотрела почти 1200 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

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