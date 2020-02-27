В Луганской области задержали пособницу сепаратистов

Женщину подозревают в создании военизированных формирований или участии в их деятельности.

Военнослужащие Нацгвардии Украины задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе. Она была задержана при попытке пересечения границы Украины и “ЛНР“. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Как сообщается, жительница Успенки Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост возле села Городище на востоке Луганщины. Данные о женщине “всплыли“ в поисковой базе ситуационного центра.

На данный момент ей инкриминируют статью за “Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности“. Теперь ей грозит срок от 2-х до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что облегчить свою участь женщина могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления. Но этого не произошло.

Напомним, ранее в Киеве задержали бывшего сотрудника МВД, работавшего на сепаратистов.

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