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В Луганской области задержали пособницу сепаратистов

Комментариев: 2
Женщину подозревают в создании военизированных формирований или участии в их деятельности.
В Луганской области задержали пособницу сепаратистов
В Луганской области задержали пособницу сепаратистов
facebook.com/mvs.gov.ua

Военнослужащие Нацгвардии Украины задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе. Она была задержана при попытке пересечения границы Украины и “ЛНР“. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. 

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Как сообщается, жительница Успенки Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост возле села Городище на востоке Луганщины. Данные о женщине “всплыли“ в поисковой базе ситуационного центра.

На данный момент ей инкриминируют статью за “Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности“. Теперь ей грозит срок от 2-х до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что облегчить свою участь женщина могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления. Но этого не произошло.

Напомним, ранее в Киеве задержали бывшего сотрудника МВД, работавшего на сепаратистов. 

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Теги: Луганск, Донбасс, Сепаратисты, Женщина, Пособница
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Комментариев (2)
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kapablankas    27.02.2020, 17:16
Оценка:  -6
kapablankas
судя по комплекции то ТРОЕ внуков есть точно
Letohradek    27.02.2020, 17:12
Оценка:  +4
Letohradek
Усыпите ссученную, человеком она уже не станет!
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