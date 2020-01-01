Минздрав рассказал, как украинцы могут провериться на коронавирус

Проверками с помощью импортных тест-систем занимается вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья.

Тест-системы для проверки на коронавирус уже в Украине facebook.com/moz.ukr

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Любой украинец может провериться на коронавирус с помощью тест-системы, которые закупила Украина. Однако сделать это возможно не по желанию, а лишь по направлению врача. Об этом говорится в оперативной сводке Министерства здравоохранения по ситуации с коронавирусом в Украине и в мире.

Как сообщается, тест-системы находятся в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Все образцы, отобранные у пациентов для определения результата, будут направлять именно в эту лабораторию.

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В министерстве отметили, что лабораторному диагностированию на коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

С момента получения образца специалистам лаборатории в среднем необходимо 5−7 часов рабочего времени для определения результата.

Подготовку пациента к диагностике должен обеспечить врач. Все врачи получили наставления и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ведению пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также учреждения здравоохранения получили методические рекомендации по забору образцов и транспортировке в лабораторию, — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, Минздрав дал рекомендации, как защититься от коронавируса. Медики советуют придерживаться стандартных правил поведения в сезон гриппа.

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