Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Почти половина украинцев хочет отставки Кабмина Гончарука

Комментариев: 6
Но каждый третий считает, что правительство должно продолжить свою работу.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Алексей Гончарук/Фейсбук

Читай также: Супрун и Турчинов возглавили рейтинг политического негатива

44% украинцев поддерживают идею отставки нынешнего состава Кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. 37% считают, что нынешнее правительство должно работать и дальше. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Кроме того, по сравнению с декабрем в феврале на 14% ухудшилась оценка действий Кабмина – в феврале 21% украинцев положительно оценивали работу правительства, в декабре таких было 35%. Зато не одобряют деятельность Кабмина 66% украинцев (в декабре таких было 46%).

Читай также: Рада и Кабмин стремительно теряют поддержку украинцев

За весь период с конца августа 2019 по февраль 2020 года положительно оценили работу правительства только 11% опрошенных. В то же время 27% респондентов считают, что нынешнее правительство работало “очень плохо“, 19% оценили деятельность правительства на “двойку“ и 37% назвали работу Кабмина “удовлетворительной“.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 1500 респондентов от 18 лет из всех регионов Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, на референдуме большинство украинцев выступили бы против рынка земли. По данным опроса, 62% украинцев не поддерживают открытие рынка земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, Кабмин, премьер-министр, опрос, социологи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
iviss    27.02.2020, 17:48
Оценка:  0
iviss
А отставку Авакова хотят 98% на наше мнение ложили. Тут нарисовался очередной договорничек и теперь им не угоден Гончарук, давай мол Тегибко. Информационные войны и всякая чушь. Что то с отставкой кабмина в отставку Аввкова я не верю. Все у этих зарешено. Гончарук на мой взгляд не такой и плохой.
Woodbrother    27.02.2020, 17:39
Оценка:  +2
Woodbrother
Клоуны уже все порядком надоели. Основная причина - прос_раная экономика.
ТТ69    27.02.2020, 17:28
Оценка:  -3
ТТ69
Рявкни на них. В О О О Н.....
МаксимУм    27.02.2020, 17:27
Оценка:  +2
МаксимУм
Сегодня прошёл фейк про отставку НГШ Руслана Хомчака. Угадайте кто его распостранил? Какал потрошенка - прямый по данным росейских СМИ...
Woodbrother    27.02.2020, 17:37
Оценка:  +3
Woodbrother
Да шо вы говорите ? Вам такие сны на работе сняться.
Потому_что    27.02.2020, 17:24
Оценка:  +9
Потому_что
Скорее всего процентов 98%, лузер еще тот.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь