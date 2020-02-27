Почти половина украинцев хочет отставки Кабмина Гончарука

Но каждый третий считает, что правительство должно продолжить свою работу.

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44% украинцев поддерживают идею отставки нынешнего состава Кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. 37% считают, что нынешнее правительство должно работать и дальше. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Кроме того, по сравнению с декабрем в феврале на 14% ухудшилась оценка действий Кабмина – в феврале 21% украинцев положительно оценивали работу правительства, в декабре таких было 35%. Зато не одобряют деятельность Кабмина 66% украинцев (в декабре таких было 46%).

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За весь период с конца августа 2019 по февраль 2020 года положительно оценили работу правительства только 11% опрошенных. В то же время 27% респондентов считают, что нынешнее правительство работало “очень плохо“, 19% оценили деятельность правительства на “двойку“ и 37% назвали работу Кабмина “удовлетворительной“.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 1500 респондентов от 18 лет из всех регионов Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, на референдуме большинство украинцев выступили бы против рынка земли. По данным опроса, 62% украинцев не поддерживают открытие рынка земли.

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