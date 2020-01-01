Погода в Украине на 28 февраля: Тепло, на Западе и Востоке мокрый снег
Погода в пятницу, 28 февраля, в Украине будет теплой. На Западе и Востоке синоптики прогнозируют снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +4 до + 6 градусов тепла, ночью от 0 до -2;
На севере Украины температура днем +4… +6, ночью +1… -1;
В центральных областях температура днем от +4 до +7, ночью от 0 до -2;
На востоке страны днем от +5 до +7, ночью от +2 до +5;
На юге Украины днем от +6 до +9 градусов, ночью от +1 до +4;
В Крыму днем +7… +9, ночью +3… +5;
В Киеве днем +4… +6, ночь +1… -1.
По словам синоптика Натальи Диденко, 28-го февраля, температура воздуха в Украине на протяжении дня будет колебаться в пределах + 3… + 8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально только 0 …+ 4.
Ближайшей ночью циклон расположится над Левобережной Украиной и так дожди, и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части и на Востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, - пишет Диденко.
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