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На трассе в Черкасской области преступники обворовывали фуры на ходу

Комментариев: 1
На Черкащине полиция задержала двух женщин и мужчину.
Полицейские задержали воров
Полицейские задержали воров
npu.gov.ua

В Черкасской области полицейские задержали участников преступной группы, которые двигаясь на автомобиле по дороге, на ходу похищали груз из фур. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции.

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27 февраля ночью во время патрулирования на автодорогах в районе, полицейские задержали группу злоумышленников, которые выкрали груз из двигающийся фуры. Ими оказались две девушки и мужчина, которого разыскивают за совершение тяжкого преступления.

Преступники использовали мощный автомобиль, за рулем которого была одна из женщин. Пока она управляла авто, мужчина на ходу залезал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Ехавшие сзади женщины собирали украденный товар в свой автомобиль.

В полиции открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УКУ. Подозреваемым грозит лишение свободы до шести лет.


Напомним, в Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения со стрельбой.

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    27.02.2020, 18:00
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Меня попросили помочь с установкой камеры наблюдения и монитора в фуру. Водитель занимался перевозкой грузов, и у него уже похищали товар. Всё необходимое он купил на Алиэкспресс. Теперь если и будет попытка его ограбить, то вряд ли получится. Резкое торможение, и злоумышленникам не поздороваться.
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