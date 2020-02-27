На трассе в Черкасской области преступники обворовывали фуры на ходу

На Черкащине полиция задержала двух женщин и мужчину.

В Черкасской области полицейские задержали участников преступной группы, которые двигаясь на автомобиле по дороге, на ходу похищали груз из фур. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции.

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27 февраля ночью во время патрулирования на автодорогах в районе, полицейские задержали группу злоумышленников, которые выкрали груз из двигающийся фуры. Ими оказались две девушки и мужчина, которого разыскивают за совершение тяжкого преступления.



Преступники использовали мощный автомобиль, за рулем которого была одна из женщин. Пока она управляла авто, мужчина на ходу залезал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Ехавшие сзади женщины собирали украденный товар в свой автомобиль.



В полиции открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УКУ. Подозреваемым грозит лишение свободы до шести лет.





Напомним, в Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения со стрельбой.

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