Неудачная шутка: Во Львове друзья "похитили" товарища в День рождения

Шутка перестала быть смешной, когда вызволять "похищенного" бросились вызванные по 102 полицейские.

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Во Львове группа молодых людей похитила человека и увезла в багажнике автомобиля. Когда полицейские перехватили машину, выяснилось, что это была неудачная шутка на день рождения похищенного, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

В среду, 26 февраля, в полицию Львова поступила информация о похищении человека. 18-летний львовянин сообщил по телефону, что двое неизвестных попросили у него прикурить, а затем напали на, надели мешок на голову, наручники и положили в багажник, откуда он и позвонил. По словам звонившего, он слышал, что его собираются отвезти в лес и потребовать выкуп у родителей.

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Полицейские обнаружили указанный автомобиль BMW и увидели, как из багажного отделения двое мужчин извлекли человека с мешком на голове — его руки и ноги были связаны. Инспекторы произвели задержание и освободили захваченного.

Выясняя обстоятельства происшествия, полицейские установили, что похитителями являются 23-летние львовяне, друзья заявителя, которые хотели таким образом поздравить его с днем рождения.

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Всех участников события доставили в Шевченковский отдел полиции для выяснения обстоятельств. В помещении отдела, молодой человек отказался от претензий к своим друзьям и заявил, что совершил ложный вызов. Патрульные вынесли в отношении его постановление по ст.183 (Ложный вызов спецслужб) КоАП.

Неудачная шутка, может привести к трагедии. Думайте о последствиях, прежде чем что-то сделать! – резюмировали в полиции.

Напомним, неделей ранее во Львове произошло настоящее похищение. Злоумышленники произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента, а затем бросили в багажник и скрылись с места происшествия.

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