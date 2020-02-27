Прослушка Гончарука: Суд признал незаконным обыск у журналиста 1+1

Суд обязал вернуть все изъятые вещи журналисту.

27 февраля Шевченковский райсуд Киева признал незаконными обыски у сотрудника телеканала 1+1 Дениса Данька и обязал следователей вернуть журналисту все имущество, которое было изъято у него во время обысков. Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

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“Сегодня, 27 февраля 2020 года, состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятии имущества у журналиста телеканала “1+1“ Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г. Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста“, – сообщили на телеканале.



Напомним, 5 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками на телеканал “1+1“. Следственные действия проходили в здании на улице Куреневская, 18.

Позже стали известно, что обыски проводились по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

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