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Прослушка Гончарука: Суд признал незаконным обыск у журналиста 1+1

Комментариев: 2
Суд обязал вернуть все изъятые вещи журналисту.
СБУ проводила обыски на 1+1
СБУ проводила обыски на 1+1
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27 февраля Шевченковский райсуд Киева признал незаконными обыски у сотрудника телеканала 1+1 Дениса Данька и обязал следователей вернуть журналисту все имущество, которое было изъято у него во время обысков. Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

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Сегодня, 27 февраля 2020 года, состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятии имущества у журналиста телеканала “1+1“ Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г. Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста“, – сообщили на телеканале.

Напомним, 5 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками на телеканал “1+1“. Следственные действия проходили в здании на улице Куреневская, 18.

Позже стали известно, что обыски проводились по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

 

1+1

 

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Комментариев (2)
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Woodbrother    27.02.2020, 17:52
Оценка:  +15
Woodbrother
На гуано+гуано нет журналистов. Там пропагандисты сидят брехливые.
WTF2wtf    27.02.2020, 17:45
Оценка:  +16
WTF2wtf
Точно "наоконным" ???
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