Журналисты передали генпрокурору улики на депутата-кнопкодава

Мажоритарщик Владислав Поляк стал первым нардепом, против которого возбуждено уголовное дело за кнопкодавство.

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Журналист общественного движения “ЧЕСНО“ Дмитрий Ершов передал в Офис генерального прокурора видеозапись, сделанную в сессионном зале Верховной Рады, на котором запечатлен депутат-мажоритарщик Владислав Поляк за неоднократным “кнопкодавством“, т.е. голосованием за другого депутата. Об этом сообщает официальный сайт движения.

Как отметили в “ЧЕСНО“, перед этим они получили соответствующий запрос от правоохранительных органов. В ответ на него журналист и передал оригинальное видео.

Надеемся, эти материалы станут ключевым доказательством в уголовном производстве по кнопкодаву. Движение ЧЕСТНО надеется на результативное расследование дела и готово максимально помогать в этом, - отметила координатор движения Вита Думанская.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против внефракционного мажоритарщика из Закарпатья Владислава Поляка. 21 февраля его поймали на “кнопкодавстве“, что теперь является уголовно наказуемым преступлением.

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