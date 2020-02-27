Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко заявил, что самостоятельно явится завтра на допрос в ГБР

Комментариев: 5
Экс-президент намерен обжаловать решение о его силовом приводе в Европейском Суде.
Экс-президент Петр Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко
Европейская Солидарность

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что самостоятельно и без применения силового привода придет в Государственное бюро расследований на допрос 28 февраля. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook

Читай также: "Я - страшный националист" - глава ГБР Венедиктова

"Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования", - написал экс-президент.

Читай также: Суд отказался отменить принудительный привод Порошенко в ГБР

Порошенко также добавил, что против него целенаправленно фабрикуются уголовные дела. При этом он заявил, что эти попытки не окончатся успехом, потому что он "и как Президент, и как гражданин всегда придерживался законов", - JNVTNBK Порошенко.

Пятый президент также подчеркнул, что будет доказывать незаконность решение о его силовом приводе в Европейском Суде.

Напомним, cуд принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
парень_Киев_27    27.02.2020, 18:56
Оценка:  0
парень_Киев_27
Патриот х*ров, сына бы сначала воспитал бы, который вообще по украински не говорит!
парень_Киев_27    27.02.2020, 18:53
Оценка:  0
парень_Киев_27
Вспомнил стишок который сочинил перед выборами:

Нет повести печальнее на свете,
Чем рейтинг Пети, обновленный на рассвете!
А было так: и доллар вам по 10,
И окончание войны деньков за десять,
Брусчатку я восстановлю за день,
И бизнес весь продам, поверь!
Коррупцию я поборю,
И будете вы жить в раю!
парень_Киев_27    27.02.2020, 18:53
Оценка:  0
парень_Киев_27
Но вместо рая - темный ад,
Из жителей никто не рад.
Тарифы быстро все растут,
И взятки также все берут,
Любить он заставляет мову,
Никто не хочет больше "жити по новому"!
Мистериокс    27.02.2020, 18:40
Оценка:  -7
Мистериокс
Что,Петя-петушок,коррупционно-кро вавый пидopoк,забздел нехило,свинина ты гнилая!
парень_Киев_27    27.02.2020, 18:40
Оценка:  0
парень_Киев_27
Ага, закон не нарушал. Особенно когда с нулевых был на разных гос. должностях, при это ведя бизнес, что ЗАПРЕЩЕНО законом. Скорее бы эту рожу уже закрыли бы...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь