Порошенко заявил, что самостоятельно явится завтра на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что самостоятельно и без применения силового привода придет в Государственное бюро расследований на допрос 28 февраля. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook
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"Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования", - написал экс-президент.
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Порошенко также добавил, что против него целенаправленно фабрикуются уголовные дела. При этом он заявил, что эти попытки не окончатся успехом, потому что он "и как Президент, и как гражданин всегда придерживался законов", - JNVTNBK Порошенко.
Пятый президент также подчеркнул, что будет доказывать незаконность решение о его силовом приводе в Европейском Суде.
Напомним, cуд принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР.
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