В школе Днепра распылили газ: в больницу попали 15 учеников

В мужском туалете учебного заведения неизвестный распылил газ из баллончика. "Скорые" увезли из школы 15 учеников.

Неизвестные распылили перцовый газ из баллончика в одной из школ Днепра. В результате инциндента в больницу были госпитализированы 15 учеников. Об этом сообщает Днепр оперативный.

Инцидент произошел в четверг, 27 февраля, около 10:27 в школе №69. Как рассказала директор заведения Марина Шевченко, газ распылили в мужском туалете.

На место происшествия выезжали четыре бригады скорой помощи. Медикам пришлось госпитализировать 15 учеников из пятого, седьмого и девятого классов. Остальных школьников по домам забирали родители.

Ране в Киевской области в школе города Сквира неизвестный распылил слезоточивый газ. За помощью к врачам обратились школьники в возрасте от 5 до 15 лет. 16 человек госпитализировали.

В Одессе эвакуировали лицей из-за разлитого раствора аммиака

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet