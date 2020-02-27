В школе Днепра распылили газ: в больницу попали 15 учеников
Неизвестные распылили перцовый газ из баллончика в одной из школ Днепра. В результате инциндента в больницу были госпитализированы 15 учеников. Об этом сообщает Днепр оперативный.
Инцидент произошел в четверг, 27 февраля, около 10:27 в школе №69. Как рассказала директор заведения Марина Шевченко, газ распылили в мужском туалете.
На место происшествия выезжали четыре бригады скорой помощи. Медикам пришлось госпитализировать 15 учеников из пятого, седьмого и девятого классов. Остальных школьников по домам забирали родители.
Ране в Киевской области в школе города Сквира неизвестный распылил слезоточивый газ. За помощью к врачам обратились школьники в возрасте от 5 до 15 лет. 16 человек госпитализировали.
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