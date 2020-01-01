Порошенко отреагировал на принудительный привод

Неделю назад суд разрешил ГБР принудительный привод экс-президента на допрос 28 февраля. Порошенко обещает прийти самостоятельно.

Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко обещает самостоятельно явиться на допрос в Госбюро расследований 28 февраля.

"Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные. Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим "пшиком". Ничего не нашли, и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов", - сказал Порошенко в видеообращении.

Напомним, на прошлой неделе суд разрешил принудительный привод Порошенко в ГБР. Его защита это решение обжаловала, но суд ходатайство не удовлетворил.

В последний раз Порошенко был на допросе в ГБР 24 января. После этого он уже проигнорировал три повестки. В целом экс-президент не являлся по вызову следователей более 30 раз.

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