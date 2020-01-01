Под Уманью группировка на ходу грабила автомобиль

Легковой автомобиль грабителей ехал позади фуры, а один из членов группировки на ходу выбрасывал коробки из грузовика на дорогу.

Полиция задержала группировку дорожных грабителей под Уманью в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 27 февраля.

Правоохранители задержали злоумышленников накануне ночью. В банду входили мужчина и две женщины.

"Злоумышленники использовали мощный автомобиль иностранного производства и действовали по четко спланированной схеме. Одна из женщин управляла автомобилем, держала дистанцию между фурой и легковушкой. Мужчина, во время движения, проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар в свой автомобиль", - сказано в сообщении.

Группировку задержали. При осмотре, в их автомобиле полицейские обнаружили похищенный из грузовика товар. Кроме того, в автомобиле были обнаружены обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

Полиция открыла уголовное производство по статье о краже. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории области.

Напомним, что ранее в Киеве из обменного пункта украли девять миллионов. Кражу денег организовали работница обменного пункта и ее сообщник, который отбывал наказание на территории, подконтрольной "ЛНР".

Также сообщалось, что в Одессе задержали банду кавказцев-клофелинщиков. На помощь к бандитам на место происшествия приехала группа поддержки, которая пыталась их освободить.

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