Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе погиб украинский солдат, еще один ранен

Комментариев: 1
Боевики несколько раз обстреливали защитников Украины из стрелкового оружия, гранатометов и гаубиц.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pressjfo.news

Читай также: Нацсовет оштрафовал NewsOne из-за высказываний о “восставшем Донбассе“

На Донбассе во время обстрела боевиками украинских позиций в четверг, 27 февраля, погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

По информации штаба ООС, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читай также: На Донбассе при выезде из ОРДЛО людям начали мерять температуру

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно вблизи населенного пункта Новомихайловка и рядом с Красногоровкой.

Также три обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ - дважды неподалеку Новотошковского и рядом с Орехово.

Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения, - сообщили в штабе.

Напомним, в Луганской области задержали пособницу сепаратистов. Женщину подозревают в создании военизированных формирований или участии в их деятельности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, обстрел, штаб ООС, смерть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Путин-Xyйло    27.02.2020, 20:36
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Если из гаубиц, то это точно всплывает "желание мира" в глазах Путина.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь