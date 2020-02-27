На Донбассе погиб украинский солдат, еще один ранен

Боевики несколько раз обстреливали защитников Украины из стрелкового оружия, гранатометов и гаубиц.

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На Донбассе во время обстрела боевиками украинских позиций в четверг, 27 февраля, погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

По информации штаба ООС, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно вблизи населенного пункта Новомихайловка и рядом с Красногоровкой.

Также три обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ - дважды неподалеку Новотошковского и рядом с Орехово.

Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения, - сообщили в штабе.

Напомним, в Луганской области задержали пособницу сепаратистов. Женщину подозревают в создании военизированных формирований или участии в их деятельности.

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