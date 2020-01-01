Центральный офис Приватбанка закроют на карантин

Профсоюз сотрудников центрального Офиса Приватбанка обратился к губернатору Днепропетровской области Александру Бондаренко, главе облсовета Святославу Олейнику и мэру Днепра Борису Филатову просьбой принять меры для обеспечения безопасности сотрудников и недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает Обозреватель.

Так, по информации профсоюза, руководитель направления "Управление изменениями" Цзен Ни гражданка КНР 31 января 2020 года находилась в отпуске в Китае в зоне, которая граничит с местом вспышки опасного вируса COVID-19 и при этом 24 февраля Цзен Ни появилась на рабочем месте в Днепре по адресу Набережная Победы, 30 - в здании, где работает больше тысячи человек, сообщает "РБК".

"Поскольку действующее руководство банка не проинформировало работников об опасности, а на запросы профсоюза имеет устойчивую привычку не отвечать, учитывая обеспокоенность коллектива, особенно после смерти от пневмонии нашей коллеги А.Литвиненко - просим принять срочные меры по изоляции Цзен Ни и прохождению карантина. Также просим правоохранительные органы провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые не приняли должных мер для предотвращения эпидемии вируса.

Напомним, 1 марта у 89 человек, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, повторно возьмут биоматериал для анализа на коронавирус.

По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли , 32 495 пациентов вылечились. За пределами материкового Китая зарегистрировано 2918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, 43 человека умерли.