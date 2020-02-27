На Луганщине мужчина подорвался на мине у линии разграничения - СМИ

Житель так называемой "ЛНР" погиб, подорвавшись на мине, сообщили российские СМИ со ссылкой на представителя самопровозглашенной "республики".

На Донбассе мужчина подорвался на мине Скриншот из видео (иллюстративное фото)

На временно неподконтрольной правительству части Луганской области погиб мужчина, подорвавшись на мине. Об этом со ссылкой на представителя "милиции ЛНР" Якова Осадчего сообщает РИА Новости в четверг, 27 февраля.

"Сегодня местный житель населенного пункта Пионерское, выполняя хозяйственные работы за территорией приусадебного участка на берегу реки Северский Донец, наступил на противопехотную мину ПМН-2", - заявил Осадчий.

Представитель так называемой "ЛНР" утверждает, что мина была якобы установлена украинскими военными в 2014 году. По словам сепаратисты, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Осадчий также заявил, что аналогичный случай подрыва произошел сегодня в так называемой "ДНР": там мужчина лишился двух пальцев в результате взрыва неустановленного боеприпаса.

Напомним, что ранее на Донбассе подорвался военный. Военнослужащий, участвовавший в Операции объединенных сил, подорвался на неизвестном взрывном устройстве и погиб.

Также сообщалось, что в конце января на Донбассе подорвались два бойца ВСУ. Тогда сепаратисты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

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