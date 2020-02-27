На Луганщине мужчина подорвался на мине у линии разграничения - СМИ
На временно неподконтрольной правительству части Луганской области погиб мужчина, подорвавшись на мине. Об этом со ссылкой на представителя "милиции ЛНР" Якова Осадчего сообщает РИА Новости в четверг, 27 февраля.
"Сегодня местный житель населенного пункта Пионерское, выполняя хозяйственные работы за территорией приусадебного участка на берегу реки Северский Донец, наступил на противопехотную мину ПМН-2", - заявил Осадчий.
Представитель так называемой "ЛНР" утверждает, что мина была якобы установлена украинскими военными в 2014 году. По словам сепаратисты, мужчина скончался на месте от полученных травм.
Осадчий также заявил, что аналогичный случай подрыва произошел сегодня в так называемой "ДНР": там мужчина лишился двух пальцев в результате взрыва неустановленного боеприпаса.
Напомним, что ранее на Донбассе подорвался военный. Военнослужащий, участвовавший в Операции объединенных сил, подорвался на неизвестном взрывном устройстве и погиб.
Также сообщалось, что в конце января на Донбассе подорвались два бойца ВСУ. Тогда сепаратисты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.
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