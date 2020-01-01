Четырем людям вручили подозрения по делу об убийстве Гандзюк

О подозрении сообщили, в частности, главе преступной группировки, которая занималась запугиванием активистов.

В Херсонской области вручили четыре подозрения в деле Гандзюк focus.ua

По делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк вручили подозрения четырем людям. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора в четверг, 27 февраля.

"Офис генерального прокурора и прокуратура Херсонской области совместно с СБУ 26 февраля 2020 года сообщили о подозрении четырем гражданам, в том числе руководителю преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности", - сказано в сообщении.

О подозрении, в частности, сообщили руководителю преступной организации - бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, который сейчас находится под стражей. Также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения другим соучастникам.

По версии следствия, подозреваемые причастны к незаконному присвоению транспорта на сумму около 5 млн грн. Действия были совершены организованной группой и с применением насилия, что повлекло травмирование людей. Это подпадает под классификацию ч. 3 ст. 289 УК Украины.

По местам проживания фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств правоохранители провели десять обысков.

Как сообщалось, 20 января силовики провели массовые обыски в Херсоне, в ходе которых и был задержан Игорь Павловский. Его подозревают в создании преступной организации, запугивавшей депутатов и уничтожавшей имущество бизнесменов, а также организации нападения на Гандзюк.

Сам Павловский отверг все обвинения в причастности к нападению на херсонскую активистку.

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