Милованов и Маркарова поспорили в соцсети из-за 90 млрд грн

Главы Минфина и Минэкономики поспорили, как лучше потратить бюджетные средства. Дискуссия разгорелась в Facebook.

Милованов и Маркарова в Facebook "не поделили" 90 миллиардов пресс-служба НБУ

Министр развития экономики Тимофей Милованов и министр финансов Оксана Маркарова разошлись во мнениях о том, как лучше использовать 90 млрд грн бюджетных средств. Дискуссия разгорелась в Facebook.

Милованов опубликовал пост о необходимости направить в ближайшие три года 90 млрд грн господдержки промышленности и аграрному сектору.

"Для сравнения - в этом и прошлых годах поддержка приблизительно 4 млрд. То есть, мы хотим увеличить поддержку почти в 8 раз. Вся поддержка будет распределяться по лучшим современным практикам и будет решать проблемы на тех направлениях, где не работают рынки", - написал министр развития экономики.

В частности, он предложил направить 45,52 млрд грн на поддержку АПК, 12,41 млрд грн - на поддержку экспорта и 32,65 млрд грн на поддержку промышленности.

Сообщение Милованова прокомментировала Маркарова: "Бизнесу нужны нормальные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) - это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных".

Далее в ходе дискуссии с пользователями Маркарова добавила комментарий: "И в предыдущие годы никогда не использовали даже то, что было".

Отметим, в первый месяц 2020 года доходы госбюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн или на 24,5% меньше плана.

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