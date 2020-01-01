Пятеро украинцев заболели коронавирусом за рубежом

Четверо украинцев заболели на круизном лайнере в Японии, еще одна украинка заболела в Италии.



У пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала 1+1 вечером 27 февраля.

По его словам, на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

"Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии – они путешествовали на круизном лайнере – были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", – сказал Ляшко.

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