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Пятеро украинцев заболели коронавирусом за рубежом

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Четверо украинцев заболели на круизном лайнере в Японии, еще одна украинка заболела в Италии.
Украина пытается не допустить распространения коронавируса
Украина пытается не допустить распространения коронавируса
Госпогранслужба Украины

У пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала 1+1 вечером 27 февраля.
 
По его словам, на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.
 
"Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии – они путешествовали на круизном лайнере – были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", – сказал Ляшко.
 
Напомним, СНБО презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.

По последним данным, в Китае число жертв нового коронавируса достигло 2744, зафиксированы 78 497 случаев заражения.

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Теги: Украина, Минздрав, украинцы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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