Итоги 27 февраля: Жертвы коронавируса и цена автогаза

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Коронавирус собирает новые жертвы; цена автогаза снизилась до минимума. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко отреагировал на принудительный привод на допрос в ГБР

Бывший президент, депутат от Евросолидарности Петр Порошенко пообещал самостоятельно явиться на допрос в Госбюро расследований.

“Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим “пшиком“. Ничего не нашли, и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов“, - сказал он.

В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения

В Харькове на въезде в ТРЦ Барабашово произошла потасовка между предпринимателями рынка и людьми, которые одеты в форму муниципальной охраны города.

На этом месте хотят проложить новую дорогу, которая соединит Салтовку и центр Харькова, местные торговцы категорически против. Нынешние стычки, вероятно, являются продолжение противостояния между городскими властями и торговцами.

Зеленский подписал гособоронзаказ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы. Документ частично засекречен.

Почти 2800 человек погибли из-за коронавируса в Китае

Жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек. Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией.

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 3664 человек, умерли 57. Случаи заражения инфекцией выявлены в 46 странах.

На территории Украины коронавирусной инфекции не зафиксировано. А вот у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус.

G7 назвала ключевые реформы в Украине

Послы G7 в Украине опубликовали план по поддержке реформ в Украине на 2020 год. Среди приоритетов названы: обновление судебной власти, усиление подотчетности и независимости судов, поддержка ВАКС в вынесении ним первых приговоров за коррупцию высокого уровня, реформирование ГПУ на региональном и местном уровне, и реформы, нацеленные на усиление защиты свободы СМИ и персональных данных.

В Украине до минимума почти за год упали цены на автогаз

Розничная стоимость автогаза в Украине снизилась до 11,05 гривен за тонну, что является минимумом с марта прошлого года. В Киевской области средняя цена на автогаз уменьшилась до 10,60 грн/л, а самая низкая средняя цена зафиксирована в Черниговской области - 10,23 грн/л.

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