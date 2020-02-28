Украине не избежать коронавируса - секретарь СНБО

Алексей Данилов пообещал мощный ответ на коронавирус, когда он появится на территории страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что инфекция COVID-19 Украину не обойдет, но случаи заболевания будут единичными. Об этом он заявил в эфире 1+1.

"К большому сожалению, единичные случаи заболевания... вряд ли мы с вами минуем это. Это будет почти в каждой стране. Но я могу сказать, что мы подготовлены, и подготовлены очень и очень мощно", - сказал Данилов.

Он, среди прочего заверил, что медицинские маски в Украине имеются в достаточном количестве и призвал граждан не накапливать их:

"Мы открыли то, что было на бронировании, в нашем госрезерве. Могу успокоить: у нас имеется в достаточном количестве этих масок. Не надо их сейчас по 100-200 штук копить, складывать. В случае необходимости все получат необходимую помощь от государства. И не надо раздувать панику", - сказал Данилов.

Он также отметил, что украинские вирусологи "очень мощно" встретили проблему коронавируса.

"Мы понимаем, какие больницы есть, состав врачей, количество коек в той или иной больнице - все это под контролем", - заверил секретарь СНБО, пообещав реагирование в случае необходимости.

Напомним, сегодня о выявлении первого случая коронавируса заявили в Беларуси. По последним данным число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600.

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