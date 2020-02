Куда пойти в Киеве на выходных 29 февраля-1 марта

Афиша мероприятий на 29 февраля - 1 марта 2020 года. В предстоящие выходные в Украине нет никаких государственных праздников, зато есть народный - Масленица.

Киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести последнюю субботу зимы и первое весеннее воскресенье с семьей и друзьями. Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 29 февраля - 1 марта 2020 года.

В этот уик-энд в столице запланирована масса интересных мероприятий, концертов и перформансов. В воскресенье заканчивает функционировать последняя новогодняя локация столицы "Різдвяна країна на ВДНГ". В предстоящие выходные в разных концах столицы устроят народные гуляния на Масленицу с песнями, танцами и поеданием блинов.

Зажигательная Масленица на ВДНГ

Зажигательная Масленица на ВДНГ / фото: uFest

29 февраля-1 марта на ВДНГ шумно отпразднуют окончание Мясопустной недели. Запланированы народные гуляния, выступление популярных артистов. Так, в субботу здесь выступят Артур Боссо, GROSU, Олег Кензов, LAUTA и Оля Цибульская, а в воскресенье - AVIATOR, Гайтана, Павел Зибров, Солоха и группа ТИК. Также на 1 марта запланировано огненное шоу, традиционное сжигание соломенного чучела. Закрывать вечер будет этно-рок группа DrymbaDaDzyga. Перекусить блинами на любой вкус можно будет на фудкорте. Начало в 16.00

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: вход бесплатный

Масленица 2020 в Пирогово

Масленица 2020 в Пирогово / фото: segodnya.ua

29 февраля-1 марта уже двадцатый раз подряд в Пирогово отпразднуют Масленицу. На сельских улицах будут проходить праздничные мероприятия.. Здесь запланировано выступление фольклорных коллективов Черкасщины, Сумщины, Черниговщины, Киевщины, Житомирщины. Изюминка праздника - демонстрация сохраненных и восстановленных старинных обрядов разных регионов. Запланированы мастер-классы, например, по народному танцу, интересные конкурсы и развлечения (перетягивания каната, сбивание бревна, соревнования по армрестлингу). Начало в 13.00

Где: Киев, Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово, ул Академика Тронько,1

Стоимость: вход 50 грн

Колодий в парке Феофания

Колодий в парке Феофания / фото: kyivmaps.com

29 февраля-1 марта в Феофании запланированы: концерт с участием фольклорных коллективов, творческие мастер-классы, анимационная программа для детей. Закончится вечер традиционным хороводом, танцами вокруг костра и сжиганием чучела. Подкрепится блинами, варениками, блюдами-гриль, натуральными колбасками и другими блюдами украинской кухни можно на фудкорте. Начало в 13.00

Где: Киев, Парк Феофания, Академика Лебедева, 32

Стоимость: вход в парк для детей до 16 лет и студентов 10 грн, для взрослых 30 грн

Зимова Країна на ВДНГ

Зимова Країна на ВДНГ / фото: kiev.detivgorode.ua

Тематический парк-фестиваль стал традицией для киевлян и гостей столицы, а в это воскресенье, 1 марта 2020 года, заканчивает свою работу. В этом году территорию значительно расширили, добавили уникальные локации для взрослых и детей. Здесь разместили огромный каток под открытым небом, ярмарку “Корпорация подарков” с фудкортами, один из которых - “Баварский дворик” находится в теплом закрытом помещении.

Среди развлечений: тюбинговые горки, экстремальные аттракционы и веревочный парк на деревьях, тропическая ферма “Планета бабочек”, контактный зоопарк Animal Park, специальная серия кинопоказов и квестов от “Центра семейного досуга Teleport 360” и многое другое. Функционирует “Замок ледовых скульптур”, тематика в этом году посвящена мультфильму “Мавка. Лісова пісня”.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 100 грн.

Winterra. Легенда казкового краю

Winterra. Легенда казкового краю / фото: parter.ua

С 12 декабря на территории ВДНГ проходит шоу нового формата 5D, которое подготовили создатели спектаклей прошлых лет “Вартові Мрій” и “Дім Таємничих Пригод”. Для зрителя приготовили драйвовые танцевальные и акробатические номера и все это в сопровождении динамичной музыки и песен, которые исполняются вживую. Над хореографией в постановке работал известный мастер - Константин Томильченко, а музыкальным сопровождением занимался Юрий-Юркеш Юрченко. Сюжет постановки проходит в сказочной стране Winterra, где воплощаются в жизнь самые сокровенные мечты и желания.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, концерт-холл ВДНГ, пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: 390-2499 грн

PRO.ACT Fest 2020. LIMIT/LESS

PRO.ACT Fest 2020. LIMIT/LESS / фото: proenglishtheatre

29 февраля-1 марта 2020 года в столице пройдет третий международный фестиваль англоязычного театра - LIMIT/LESS. Его организовывает ProEnglish Theatre, при поддержке Национального союза театральных деятелей Украины. Запланированы экспериментальные театральные постановки, которые будут проходить при активном взаимодействии со зрителем, актерские мастер-классы. Участие в мероприятии примут киевские театры: ProEnglish Drama Kids, Britannica School, Театр Eidos, CREATIVE LAB OBRAZ, Musicians of Bremen, Truth/Perspective Theatre Group, ProEnglish Theatre, а также Project VV из Ивано-Франковска, Merry Land из Чернигова, Re:Creation Theatre со Львова, нью-йоркский Heather Massie. Начало в 10.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, НЦТИ им. Леся Курбаса, ул. Владимирская, 23в

Стоимость: 150 грн

Всі. Свої. Гастрономия / Сладкий маркет

Всі. Свої. Гастрономия / Сладкий маркет / фото: moemisto.ua

Очередной маркет от Всі. Свої будет самым вкусным в сезоне. 29 февраля-1 марта в центре столицы будут продавать; шоколад, торты, печенье, макаронс, пастилу, варенье и джемы, конфеты, сладкие соусы и вино, пряные настойки, цукаты, фруктовые чипсы, полезные сладости. Как и прежде, свою продукцию представят исключительно украинские производители

Где: Киев, D12, ул. Десятинная, 12

Стоимость: вход бесплатный

Georgia

Georgia / фото: slukh.media

29 февраля впервые в Киеве выступит мульти-инструменталистка из Британии. Кейт Темпест, выступающая под именем Georgia, была звездой женского английского футбола, но в 2015 году оставила спорт ради музыки. Ее отец - солист известного электро-дуэта Leftfield и Кейт росла в атмосфере хауса и техно. Первый ее альбом сравнили с музыкой MIA и Missy Elliott, особенно критиков покорила игра на барабанах Темпест.

Прошлый год был для Georgia очень продуктивным, ведь она съездила в тур вместе с Jungle, выпустила несколько синглов - About Work The Dancefloor и Never Let You Go. В январе этого года вышел второй сольный альбом Georgia - Seeking Thrills. Концерт исполнительницы в Киеве пройдет при поддержке Британской Рады. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Вокзальная, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 650-1200 грн

Kozak System

Kozak System / фото: youtube.com

29 февраля состоится презентация нового альбома виртуозов украинской рок-сцены - “Закохані злодії”. Субботний концерт станет самым масштабным “сольником” за всю историю существования коллектива. Kozak System обещают подарить зрителю драйв, эмоции, яркое шоу, дадут прочувствовать непревзойденную энергетику.

Это будет презентация пятой по счету пластинки группы, которая обещает продолжить традицию их многолетнего музыкального эксперимента. Репертуар группы не ограничивается стилевыми или жанровыми рамками, они могут исполнить композицию в стиле панк-рока или спеть щемащую лирическую балладу, остросоциальную композицию, военный гимн или смесь казацких песен с регги. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКиИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни,1

Стоимость: 250-950 грн

Николай Гнатюк. Прощальный тур

Николай Гнатюк. Прощальный тур / фото: from.by

29 февраля в Киеве в рамках мирового прощального тура состоится концерт Народного артиста Украины. Со сцены главной концертной площадки страны снова прозвучат: “Танец на барабане”, “Птица счастья”, “Галина”, “Малиновый звон”, “Смерека”, “Белые ставни”, “Час рікою пливе”, “Девчонка из квартиры 45”. Эти песни уже можно назвать народными, ведь их поют на всех праздниках, торжествах и застольях. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Дворец Украина, НДИ Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: 1250-1950 грн

SuperNatural Wine Festival

SuperNatural Wine Festival / фото: barout.media

29 февраля состоится первый фестиваль натурального вина, где свою продукцию представят виноделы-натуралисты из Франции, Италии, Германии, Греции, Грузии, Швейцарии и других стран. Среди производителей - всемирно известные марки Radikon, Gravner, Emidio Pepe, Comando G, Filipa Pato, Franco Terpin, Tarlant. Натуральные вина изготавливаются без добавления серы, при минимальном контроле за продуктом на винодельнях. На фесте можно будет продегустировать и приобрести 400 позиций натурального, органического и биодинамичного вина который не оценивают критики, поучаствовать в мастер-классах по виноделию, пообщаться с лучшими виноделами мира. Начало в 12.00

Где: Киев, М.Контрактовая площадь, Межигирська, 82

Стоимость: от 200 грн

HammerFall

HammerFall / фото: dailymetal.com.ua

В субботу пройдет концерт легендарного шведского коллектива, выступающего в жанре хеви-метал. HammerFall представит новый, одиннадцатый по счету альбом, - Dominion. Легендарная команда планирует удивить украинских меломанов шоу мирового уровня. Концерт пройдет в рамках World Domination Tour 2020. Альбом стал первым за последних три года, но уже успел получить высокие баллы от критиков и фанов в Швеции, Германии и Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Венгрии. Новая пластинка попала в пятерку национального топ-чарта. Кроме новых песен воинственные шведы исполнят свои самые известные хиты. Начало в 20.00

Где: Киев, М. Лукьяновская, Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Стоимость: от 650 грн

Jazz Age Show

Jazz Age Show / фото: kyivmaps.com

1 марта пройдет музыкально-танцевальное ретро-шоу “Эпоха джаза”, в котором живое исполнение аутентичной музыки “золотой эры джаза” объединили с популярными танцами 20-40х годов ХХ ст. И все это в атмосфере клубов Нью-Йорка, Нового Орлеана и Чикаго. Большое джазовое кабаре от Jazz Age Show Group и Shiny Stockings Chorus Line не оставит равнодушным ни одного зрителя. Вместе с ними под исполнение Kyiv Rhythm Kings они будут танцевать кейквок и чарльстон, линди хоп. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Вокзальная, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 360-750 грн