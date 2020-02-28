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Под Одессой подростки жестоко избили ребенка

Комментариев: 1
Девочка до сих пор получает угрозы.
Девочке до сих пор угрожают
Девочке до сих пор угрожают
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В Одесской области еще 13 февраля компания девочек-подростков жестоко избила свою сверстницу. Со слов матери потерпевшей, ей до сих пор угрожают.

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Об этом сообщает местное издание Alternatyva.

Происшествие произошло в поселке Великодолинское Одесской области. Детский конфликт перерос в избиение ребенка. Причин конфликта мать девочки не назвала.

Девочку после избиения немедленно обследовали медики. По данным обследования, девочка получила телесные повреждения в виде ссадин теменной области.

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Возбуждено уголовное дело по факту избиения школьницы. Пока полиция не предпринимает активных действий

Напомним, по данным медиков, девочка получила телесные повреждения в виде ссадин теменной области. Заявление об избиении поступило в полицию.

 

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Теги: избиение, школьница, видео, угрозы
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Комментариев (1)
dron29    28.02.2020, 09:59
Оценка:  +8
dron29
Под Одессой подростки жестоко избили ребенка - жестоко избила свою сверстницу - мастера заголовков))
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