Под Одессой подростки жестоко избили ребенка
В Одесской области еще 13 февраля компания девочек-подростков жестоко избила свою сверстницу. Со слов матери потерпевшей, ей до сих пор угрожают.
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Об этом сообщает местное издание Alternatyva.
Происшествие произошло в поселке Великодолинское Одесской области. Детский конфликт перерос в избиение ребенка. Причин конфликта мать девочки не назвала.
Девочку после избиения немедленно обследовали медики. По данным обследования, девочка получила телесные повреждения в виде ссадин теменной области.
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Возбуждено уголовное дело по факту избиения школьницы. Пока полиция не предпринимает активных действий
Напомним, по данным медиков, девочка получила телесные повреждения в виде ссадин теменной области. Заявление об избиении поступило в полицию.
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