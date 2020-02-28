Под Одессой подростки жестоко избили ребенка

Девочка до сих пор получает угрозы.

Девочке до сих пор угрожают скриншот

В Одесской области еще 13 февраля компания девочек-подростков жестоко избила свою сверстницу. Со слов матери потерпевшей, ей до сих пор угрожают.

Читай также: Засунула в трусы паука и избила: в Измаиле учителя обвинили в буллинге

Об этом сообщает местное издание Alternatyva.

Происшествие произошло в поселке Великодолинское Одесской области. Детский конфликт перерос в избиение ребенка. Причин конфликта мать девочки не назвала.

Девочку после избиения немедленно обследовали медики. По данным обследования, девочка получила телесные повреждения в виде ссадин теменной области.

Читай также: Школьницам Житомирской области сообщили о подозрении за избиение подруги

Возбуждено уголовное дело по факту избиения школьницы. Пока полиция не предпринимает активных действий

Напомним, по данным медиков, девочка получила телесные повреждения в виде ссадин теменной области. Заявление об избиении поступило в полицию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.