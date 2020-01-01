Связали дочь и требовали деньги: В Одессе напали на дом судьи
Читай также: Где спрятать деньги в квартире: Оригинальные лайфхаки
Вчера вечером четверо вооруженных людей в масках осуществили нападение на дом судьи.
Об этом сообщает издание Odessa.online.
По предварительной информации, преступники ворвались в частный дом на улице Толбухина. Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что дом принадлежит одному из судей апелляционного административного суда.
Читай также: В Англии 102-летний мужчина прогнал грабителя
Сообщается, что преступники связали судью и его дочь, требуя указать, где хранятся деньги. Соседи услышали шум и вызвали полицию. После чего разбойники скрылись.
На данный момент преступников ищет полиция. Обстоятельства случившегося выясняют.
Напомним, в Киеве налетчик в медицинской маске ограбил отделение Новой почты. Появились фото и видео с места событий.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.