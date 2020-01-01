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Связали дочь и требовали деньги: В Одессе напали на дом судьи

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Появились детали нападения на дом служителя Фемиды.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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Вчера вечером четверо вооруженных людей в масках осуществили нападение на дом судьи.

Об этом сообщает издание Odessa.online.

По предварительной информации, преступники ворвались в частный дом на улице Толбухина. Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что дом принадлежит одному из судей апелляционного административного суда.

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Сообщается, что преступники связали судью и его дочь, требуя указать, где хранятся деньги. Соседи услышали шум и вызвали полицию. После чего разбойники скрылись.

На данный момент преступников ищет полиция. Обстоятельства случившегося выясняют.

Напомним, в Киеве налетчик в медицинской маске ограбил отделение Новой почты. Появились фото и видео с места событий.

 

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Теги: грабители, нападение, дом судьи
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