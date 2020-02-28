Аваков рассказал, почему эвакуированных из Китая разместили в Новых Санжарах

По словам министра МВД, рассматривались два варианта размещения эвакуированных украинцев и иностранцев.

По словам министра МВД Арсена Авакова, для размещения эвакуированных из китайского Уханя лиц рассматривались два варианта. Первый - медцентр Национальной гвардии “Новые Санжары“, второй - один из военных полигонов. Об этом он рассказал в эфире передачи “Право на власть“ на 1+1.

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Так, Аваков рассказал, что правительство рассматривало два варианта, где будут размещены эвакуированные их Уханя. Первый объект – это санаторий в Новых Санжарах. Второй вариант – военный полигон, где люди жили бы в казармах. Вариант с полигоном был исключен по ряду причин.

Мы перебирали несколько вариантов, и у нас таких решений было два. Один из них - это объект Нацгвардии, это Санжары. И второй объект - это жесткий полигон, казармы и тому подобное. Но, простите меня, казармы - это все же для солдат, не для гражданских. Мы посмотрели, что в казармах нам не удастся разделить их по отдельным комнатам... И в итоге приняли такое решение (разместить эвакуированных из Уханя в санатории - ред.), - заявил Аваков.

Напомним, ранее Аваков рассказал о спецвертолете для перевозки больных коронавирусом.

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