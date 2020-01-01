Праздник 8 марта: будет ли в Украине выходной

Известно, дадут ли украинцам отдохнуть 8 марта.

Читай также: День святого Валентина: традиции и поздравления

Споры и дискуссии

Споры вокруг главного женского дня 8 марта в Украине продолжаются с 2017 года. Именно тогда глава Института нацпамяти Владимир Вятрович предложил отменить празднование Международного женского дня. Соответственно чиновник заявил, что нужно отменить государственный выходной.

Все этого Вятрович планировал сделать в рамках декоммунизации. Он аргументировал свою инициативу тем, что 8 марта - это “пережиток советского прошлого”.

8 марта: отменили ли в Украине

Читай также: Сретение Господне 2020: Приметы праздника

Чиновники не поддердали инициативу Вятровича отменить празднование 8 марта. Именно поэтому этот день и сегодня является официальным государственным праздником, а значит и официальным выходным.

8 марта 2020: предусмотрен мини-отпуск

В этом году 8 марта - это воскресенье. Соответственно, выходной за 8 марта переносится на 9 марте. Таким образом украинцы будут отдыхать 7, 8 и 9 марта.

Напомним, выходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы. Благодаря Международному женскому дню выйдет сразу три выходных подряд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.