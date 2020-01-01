Казак Гаврилюк: Работа в такси – это не работа моей мечты

Бывший нардеп Гаврилюк рассказал, почему пошел работать таксистом.

Экс-нардеп Верховной Рады Михаил Гаврилюк подтвердил, что работает таксистом. Он также сказал, что это не работа его мечты, однако без дела он сидеть не может. Об этом он написал у себя в Facebook.

Читай также: “Да, я работаю таксистом”: Казак Гаврилюк сделал неожиданное заявление

“Наблюдаю, как некоторые издания, которые почти месяц назад кричали о трехэтажном доме вора Гаврилюка, сегодня пестрят заголовками “Прижало? Бывший нардеп работает таксистом“. Непоследовательно как-то, господа. Предлагаю еще заголовки “Гаврилюку не хватило средств на второй водопад“ или “Гаврилюк притворяется бедным, чтобы скрыть свои преступления“, - написал Гаврилюк.

Так, экс-нардеп написал, что решил некоторое время потаксовать, но уточнил, что эта работа не то о чем он мечтал. Гаврилюк также рассказал, что должен уметь настоящий таксист.

Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакой работы не чуждаюсь. Поэтому пока так, - сказал экс-нардеп.

Также Гаврилюк поблагодарил всех журналистов за оказанное внимание к его персоне и заявил, что отдельных интервью давать не будет.

Заказывайте такси, и если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим. Отдельно же интервью давать не буду. Спасибо за понимание, - резюмировал Гаврилюк.

Скриншот facebook.com/Михаил Гаврилюк

Напомним, ранее сообщалось, что казак Гаврилюк построил в Карпатах дом у озера.

Читай также: Казак Гаврилюк работает в Киеве таксистом: появились детали

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.