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Под Запорожьем ребенок скончался от отравления таблетками

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Малыш отравился медикаментами.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Бердянском районе Запорожской области 5-летний ребенок скончался в результате отравления медикаментами.

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Об этом сообщает местное издание pro.berdiansk.biz.

Детальной информации по данному факту нет, но местные жители и медики подтвердили смерть ребенка именно из-за отравления таблетками.

По данным издания, бездыханное тело ребенка обнаружил отец. Он отнес малыша к местному фельдшеру, а тот уже вызвал скорую помощь. Приехавшие медики лишь констатировали смерть. Почему отец самостоятельно не вызвал скорую и сколько было потеряно времени до приезда врачей - неизвестно.

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По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Напомним, под Ровно беременная мама и 10 детей отравились угарным газом. Женщину и 10 детей в больницу привез ее муж. Им понадобилась госпитализация. Маму и трех детей положили в реанимацию из-за тяжелого состояния.

 

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Теги: отравление, таблетки, ребенок, смерть
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