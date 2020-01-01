Под Запорожьем ребенок скончался от отравления таблетками

Малыш отравился медикаментами.

В Бердянском районе Запорожской области 5-летний ребенок скончался в результате отравления медикаментами.

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Об этом сообщает местное издание pro.berdiansk.biz.

Детальной информации по данному факту нет, но местные жители и медики подтвердили смерть ребенка именно из-за отравления таблетками.

По данным издания, бездыханное тело ребенка обнаружил отец. Он отнес малыша к местному фельдшеру, а тот уже вызвал скорую помощь. Приехавшие медики лишь констатировали смерть. Почему отец самостоятельно не вызвал скорую и сколько было потеряно времени до приезда врачей - неизвестно.

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По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Напомним, под Ровно беременная мама и 10 детей отравились угарным газом. Женщину и 10 детей в больницу привез ее муж. Им понадобилась госпитализация. Маму и трех детей положили в реанимацию из-за тяжелого состояния.

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