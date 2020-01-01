В Ивано-Франковске мужчина организовал собственное похищение с целью выкупа

Он хотел выманить у своего отца 20 тыс гривен.

В Ивано-Франковске ночью, 28 февраля, сотрудники полиции провели операцию “Заложник“. Копы разыскивали 30-летнего мужчину, отец которого заявил в полицию о похищении сына и требовании выкупа. Как позже выяснилось, сын сам организовал свое “похищение“, чтобы выманить у отца деньги для уплаты долга. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“27 февраля около 22 часов в полицию обратился 65-летний мужчина, житель Рожнятовского района и сообщил, что в 17:45 ему позвонил сын и сказал, что в Ивано-Франковске неизвестные затолкали его в автомобиль и удерживают в подвальном помещении и требуют заплатить деньги в размере 20 тысяч гривен, в противном случае - угрожают убить“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, уже через несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий с задействованием технических возможностей специальных подразделений, правоохранители установили место нахождения “потерпевшего“.

“Пострадавший“ находился в собственном доме в Рожнятовском районе. Никаких похитителей не было обнаружено. Он признался, что действительно лично звонил отцу и умышленно сообщил, что его похитили, потому что нужны деньги для возврата долга, - сообщили в полиции.

Наполним, ранее во Львове друзья “похитили“ товарища в День рождения.

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