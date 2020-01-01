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В "Борисполе" двое депортированных из Швеции грузина устроили дебош

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Обоим запретили въезд в Украину на три года.
В "Борисполе" два депортированных из Швеции грузина устроили дебош
В "Борисполе" два депортированных из Швеции грузина устроили дебош
dpsu.gov.ua

Сотрудники погранслужбы запретили въезд в Украину на три года двум депортированным из Швеции грузинам. Мужчины вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок в аэропорту “Борисполь“. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

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Как сообщается, граждане Грузии в ожидании своего рейса в Тбилиси начали вести себя агрессивно и нарушать общественный порядок. На замечания пограничников мужчины не реагировали. Вели себя вызывающе и не подчинялись требованиям сотрудников аэропорта.

Депортированные из Швеции иностранцы летели транзитным рейсом “Стокгольм - Киев - Тбилиси“. Ожидая своего рейса, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот, оказывали неповиновение законным требованиям охранников границы, - говорится в сообщении.

В итоги пограничники применили силу к дебоширам и задержали правонарушителей. На мужчин составили административные протоколы и запретили им въезд в Украину на три года.

Напомним, ранее в Борисполе с рейса сняли нетрезвого мужчину

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Теги: "Борисполь", Аэропорт, Пьяные, Дебош
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