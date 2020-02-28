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“Это надо слушать”: Украинские военные перепели песню “Воины света”

Комментариев: 1
Военный хор сделал кавер на известную песню.
Военные перепели известную песню
Военные перепели известную песню
скриншот из видео

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Хор украинских моряков перепел песню Ляписа Трубецкого “Воины свет”, которая является неофициальным гимном Революции Достоинства.

Видео трогательного выступления опубликовали пользователи Twitter.

Военные исполнили украинскую версию известного хита во время премьеры фильма “Черкассы”. Многие пользователи отметили, что исполнение лучше оригинала. Соцсети с удовольствием делятся кавер этой значимой для Украины песни и комментируют.

Напомним, украинцы снова пойдут в армию с 18 лет. В нынешнем году на срочную службу будут призывать с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.

 

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Теги: кавер, песня, Воины света, хор
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Комментариев (2)
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sjsdsa    28.02.2020, 12:05
Оценка:  -1
sjsdsa
Ну теперь хоть понятно чем ВМФ Украины занимается во время войны.
ВосставшийИзБана    28.02.2020, 12:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!
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