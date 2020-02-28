“Это надо слушать”: Украинские военные перепели песню “Воины света”

Военный хор сделал кавер на известную песню.

Читай также: Кинопремьеры недели: "Черкассы" и "Человек-невидимка"

Хор украинских моряков перепел песню Ляписа Трубецкого “Воины свет”, которая является неофициальным гимном Революции Достоинства.

Видео трогательного выступления опубликовали пользователи Twitter.

Военные исполнили украинскую версию известного хита во время премьеры фильма “Черкассы”. Многие пользователи отметили, что исполнение лучше оригинала. Соцсети с удовольствием делятся кавер этой значимой для Украины песни и комментируют.

Виконання пісні "Воїни Світла" на українській мові!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Мене дуже, дуже вразило, мурахи по шкірі!!!

Це дуже круто!!!!!

👍👍👍👍✌✌✌✌

Це треба слухати!!!

Робимо репост!!! pic.twitter.com/YJXVVdx4R2 — Позивний Колим🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) February 26, 2020

Напомним, украинцы снова пойдут в армию с 18 лет. В нынешнем году на срочную службу будут призывать с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.