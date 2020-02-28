Дубилет хочет "декоммунизировать" социальную помощь в Украине

Советский "софт", используемый при расчете социальных выплат, хотят заменить более современным.

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В Украине до сих пор используется программное обеспечение для расчета социальной помощи, которое разрабатывалось в 80-х годах прошлого века. Об этом Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал на своей странице в Фейсбук.

Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД (Автоматизированная система обработки пенсионной документации). Он был введен в эксплуатацию в 1995 году, а разрабатывался еще в 80-е годы, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve, - написал министр.

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По его словам, пенсии на нем уже не рассчитывают, но социальную помощь – продолжают.

Дубилет добавил, что в Министерстве социальной политики уже работают над большим проектом, который “позволит в том числе избавиться этого советского наследия“.

Напомним, Дубилет раскритиковал систему отчетов в Украине. Министр Кабинета министров заявил, что более 70% отчетов, которые пишут чиновники по всей Украине, просто не нужны.

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