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Дубилет хочет "декоммунизировать" социальную помощь в Украине

Комментариев: 2
Советский "софт", используемый при расчете социальных выплат, хотят заменить более современным.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
Пресс-служба Кабмина

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В Украине до сих пор используется программное обеспечение для расчета социальной помощи, которое разрабатывалось в 80-х годах прошлого века. Об этом Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал на своей странице в Фейсбук.

Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД (Автоматизированная система обработки пенсионной документации). Он был введен в эксплуатацию в 1995 году, а разрабатывался еще в 80-е годы, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve, - написал министр.

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По его словам, пенсии на нем уже не рассчитывают, но социальную помощь – продолжают.

Дубилет добавил, что в Министерстве социальной политики уже работают над большим проектом, который “позволит в том числе избавиться этого советского наследия“.

Напомним, Дубилет раскритиковал систему отчетов в Украине. Министр Кабинета министров заявил, что более 70% отчетов, которые пишут чиновники по всей Украине, просто не нужны.

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Теги: Дубилет, социальные выплаты, программное обеспечение, декоммунизация
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Комментариев (2)
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qwsdcvnm    28.02.2020, 12:21
Оценка:  0
qwsdcvnm
Счёты если они в руках нормального специалиста, были эффективней, чем дебил за компом.
qwsdcvnm    28.02.2020, 12:19
Оценка:  +1
qwsdcvnm
Вы гaндоны , сначала верните к уровню СССР те сферы, отрасли , продукты которые были качественные и на уровне. И потом уже работайте над развитием того чего не хватало. Пeтухи со сквозняком в жoпе.
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