Счета Суспильного арестованы: Евровидение для Украины под угрозой срыва

Зураб Аласания рассказал причины замораживания счетов.

Министерство юстиции Украины арестовало счета Национальной общественной телерадиокомпании Украины "Суспільне" за долги перед АО "Евроньюз".

Об этом в Facebook сообщат пресс-служба канала.

Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 года №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя, - сказано в сообщении.

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Известно, что счета вещателя разморозят после того, как он выплатит 10 млн 591 тысяч 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу "Евроньюз".

Ситуацию оперативно прокомментировал глава НОТУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook. Он рассказал предысторию возникновения такого огромного долга.

В 2010 году Кабмин Николая Азарова создал украиноязычную версию международного канала "Евроньюз". Договор был заключен на 6 лет. По договору выплаты составляли – одноразовая 8,5 млн евро и 5,2 млн евро каждый год. В 2010, 2011, 2012 и первое полугодие 2013 года уплаты проводились. Во втором полугодии 2013 уплаты прекратились. В 2014 году сменилось руководство НОТУ. Многочисленные обращения НОТУ в новое правительство по поводу уплаты долга к результата не привели. Ни в 2014 году, ни в 2015 году средства из госбюджета не выделялись. В 2015 году договор был расторгнут. Долг на тот момент составил 10,5 млн евро, - написал Аласания.

Между тем, глава НОТУ отметил, что созданное в 2017 году "Суспільне" получило этот огромный долг в наследство.

Счетная палата в своем решении № 1-4 от 11.08.2015 отмечала необходимость погашения Кабинетом Министров Украины финансовых обязательств НОТУ перед АО "Евроньюз" во избежание банкротства будущего вновь ПАО "НОТУ". Но Кабмин на рекомендации не обратил внимания так же, как и на многочисленные обращения самого НОТУ, - добавил глава НОТУ.

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По словам Аласании, "Евроньюз" подало судебные иски против Суспильного в Украине и Швейцарии, где по иску "Евроньюз" были "заморожены" деньги в швейцарском банке в размере 15 млн евро. Их там разместила Украины как гарантию проведения в стране конкурса Евровидение в 2017 году.

Глава НОТУ заявил, что блокировка счетов ставит под угрозу запланированную трансляцию Олимпиады-2020 и обеспечение участия Украины в Евровидении-2020. Он призвал государство погасить задолженность НОТУ, чтобы вещатель мог продолжить работу.

Напомним, у Зеленского выдвинули условие для финансирования Общественного ТВ. Кабмин обеспечит финансирование Суспильного ТВ, но при условии показателей эффективности, заявили в Офисе президента.

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