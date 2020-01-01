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В Мелитополе горела квартира: соседи спасли от огня девочек-близняшек

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В Мелитополе загорелась квартира в многоэтажке. В квартире без присмотра родителей находились две маленькие девочки.
В жилой многоэтажке в Мелитополе горела квартира
В жилой многоэтажке в Мелитополе горела квартира
скриншот

Утром, 28 февраля, в Мариуполе произошел пожар в многоэтажке на улице Вакуленчука, 63. В квартире, где случилось возгорание, находились две несовершеннолетние девочки. Из горящей квартиры их спасли соседи, сообщает местное издание Ria-m.tv.

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Сообщается, что спасать девочек-близняшек бросились двое молодых парней, проживающих в доме. Они вытащили детей из горящей квартиры. Девочек доставили в больницу, по предварительной информации - с ними все нормально.

Спасатели потушили пожар в квартире, причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Днепре сотрудники ГСЧС спасли сову от огня.

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Теги: Мелитополь, пожар, близняшки, квартира
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