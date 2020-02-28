Мэр Днепра заявил об угрозе масштабной экологической катастрофы

На заводе "Южмаш" хранятся десятки тонн гептила, которые требуют особых условий.

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Город Днепр может оказаться на грани экологической катастрофы в случае финансового краха Южного машиностроительного завода имени Макарова (“Южмаш“). Об этом заявил мэр города Борис Филатов в специальном видео-обращении.

Он отметил, что завод находится в плачевном состоянии и его не спасти муниципальными заказами на спецтехнику. Без прямой поддержки государства “Южмаш“ постигнет крах, что в свою очередь создаст угрозу экологической катастрофы.

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На “Южмаше“ сейчас хранятся почти 37 тонн гептила – чрезвычайно токсичного ракетного топлива. По словам Филатова, государство не выделяет средства на его утилизацию. Кроме этого, предприятие имеет долги за электричество, а именно от бесперебойного снабжения им зависит безопасное хранение гептила.

Я обращаюсь к Премьер-министру Гончаруку и всей “зеленой“ власти: возьмитесь за этот вопрос, пока не пришлось разрабатывать стратегию ликвидации беспрецедентного для Украины бедствия, - заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, мэр Днепра решил бороться с “наливайками“, блокируя их бетонными блоками. По его словам, “наливайки“ крышуются правоохранителями, поэтому мэр решил использовать нестандартные методы борьбы.

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