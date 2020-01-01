На Венедиктову завели дело из-за назначения в ГБР
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Окружной административный суд столицы открыл производство о вероятном неправомерном назначении Ирины Венедиктовой на должность главы Государственного бюро расследований.
Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Известно, что истец по делу - некий Олег Шрам. Он просит суд признать отсутствие компетенции (полномочий) у Президента Владимира Зеленского назначать врио директора ГБР.
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Служители Фемиды приняли к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства.
Напомним, Бабиков три недели помогал Венедиктовой без официального трудоустройства. Появились новые детали скандального назначения.
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