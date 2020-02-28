"Юбилей": За посещение Крыма поплатились владельцы 50 кораблей
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Количество гражданских судов, которых “лишили флага“ за заходы в порты Крыма вопреки международным санкциям, достигло пятидесяти. Об этом сообщил Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы “Института Черноморских стратегических исследований“, отслеживающей заходы в крымские порты.
Своеобразный золотой юбилей - несколько дней назад количество судов-нарушителей из “крымского черного списка“, которые были лишены регистрации флага за заходы в порты оккупированного Крымского полуострова, достигло круглой цифры, - рассказал он.
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Решение о лишении судна регистрации принимается государством регистрации. В каждом из этих случаев наказания для кораблей добивались украинские дипломаты.
Это произошло не само по себе, а потому что постоянное представительство Украины при Международной морской организации (ММО) активно требует лишения флагов у соответствующих морских администраций разных стран мира. Делает оно это с 2017 года на основе фиксации нарушений, которую осуществляют морская группа волонтеров “Миротворца“, мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований, редакции Blackseanews и “Майдана иностранных дел“, - рассказал Клименко.
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С 2017 года решение о лишении флага принимали власти Белиза, Боливии, Камеруна, Коморских островов, Ливана, Монголии, Палау, Панамы, Того и Сьерра-Леоне.
В представительстве Украины при ММО отметили, что владелец судна, лишенного флага, теряет деньги из-за необходимости повторно проходить регистрацию и сертификацию, а также из-за вынужденного простоя судна на период оформления этих разрешений.
Напомним, в Украине появился День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. По указу президента этот день будет ежегодно отмечаться 26 февраля.
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Боже, какими мы были наивными!
Как же мы верили Моли тогда...
Кормят лишь сказкой про Керченский мост...
Водки стакан да горячечка белая,
Да за плешивого лидера тост...
В час, когда кризис бушует неистово,
С новою силою чувствую я:
Видно, не тех мы назвали фашистами!..
И не встается с колен ни... (совсем).