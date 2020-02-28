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"Юбилей": За посещение Крыма поплатились владельцы 50 кораблей

Комментариев: 7
Корабли, заходящие в подсанкционный Крым, теряют регистрацию, а их владельцы – деньги.
Заход в крымский порт становится слишком дорогим "удовольствием"
Заход в крымский порт становится слишком дорогим "удовольствием"
depositphotos.com

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Количество гражданских судов, которых “лишили флага“ за заходы в порты Крыма вопреки международным санкциям, достигло пятидесяти. Об этом сообщил Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы “Института Черноморских стратегических исследований“, отслеживающей заходы в крымские порты.

Своеобразный золотой юбилей - несколько дней назад количество судов-нарушителей из “крымского черного списка“, которые были лишены регистрации флага за заходы в порты оккупированного Крымского полуострова, достигло круглой цифры, - рассказал он.

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Решение о лишении судна регистрации принимается государством регистрации. В каждом из этих случаев наказания для кораблей добивались украинские дипломаты.

Это произошло не само по себе, а потому что постоянное представительство Украины при Международной морской организации (ММО) активно требует лишения флагов у соответствующих морских администраций разных стран мира. Делает оно это с 2017 года на основе фиксации нарушений, которую осуществляют морская группа волонтеров “Миротворца“, мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований, редакции Blackseanews и “Майдана иностранных дел“, - рассказал Клименко.

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С 2017 года решение о лишении флага принимали власти Белиза, Боливии, Камеруна, Коморских островов, Ливана, Монголии, Палау, Панамы, Того и Сьерра-Леоне.

В представительстве Украины при ММО отметили, что владелец судна, лишенного флага, теряет деньги из-за необходимости повторно проходить регистрацию и сертификацию, а также из-за вынужденного простоя судна на период оформления этих разрешений.

Напомним, в Украине появился День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. По указу президента этот день будет ежегодно отмечаться 26 февраля.

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Теги: Крым, санкции, корабль, судно
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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    28.02.2020, 13:24
Оценка:  +1
Колишній-східняк
За всё в жизни когда-то приходится платить...
ftb1    28.02.2020, 13:39
Оценка:  -1
ftb1
приходится, особенно МВФу.
kapablankas    28.02.2020, 13:21
Оценка:  -3
kapablankas
Белиза, Боливии, Камеруна, Коморских островов, Ливана, Монголии, Палау, Панамы, Того и Сьерра-Леоне.

все прогрессивное человечество
Кайдаш    28.02.2020, 12:56
Оценка:  +6
Кайдаш
Целую ночь Соловьёв нам... насвистывал,
Город молчал и молчали дома,
ЛЭП отрубили татаро-бандеровцы,
И "русскій міръ" тихо сходит с ума!
Вспомню, как персики ел я со сливами.
Помню! В Намкрыше бывала ВОДА!
Боже, какими мы были наивными!
Как же мы верили Моли тогда...
Кайдаш    28.02.2020, 12:57
Оценка:  +6
Кайдаш
Нефть опустилась, нас нищими делая.
Кормят лишь сказкой про Керченский мост...
Водки стакан да горячечка белая,
Да за плешивого лидера тост...
В час, когда кризис бушует неистово,
С новою силою чувствую я:
Видно, не тех мы назвали фашистами!..
И не встается с колен ни... (совсем).
ftb1    28.02.2020, 13:40
Оценка:  -1
ftb1
Бандеровские чтения )))
Charger67    28.02.2020, 13:30
Оценка:  +1
Charger67
А кто ж тогда ЛЭП подорвал и радостно фоткался с подорванной опорой?
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