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Во Львове зоозащитники спасли енота, которого кормили собачьим кормом

Комментариев: 3
Енот проходит психологическую и физическую адаптацию вместе с другими животными.
Спасенный енот
Спасенный енот
facebook.com/Орест Залипский

Во Львове зоозащитники выкупили на деньги неравнодушных граждан енота. Предыдущий владелец кормил животное собачьим кормом и не заботился о его здоровье. Об этом сообщает активист Орест Залипский у себя в Facebook

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Средства на выкуп енота начали собирать еще 19 февраля. О том, что животное находится в ужасном состоянии, зоозащитникам сказали знакомые его владельца. Хозяева енота отказывались заботиться о животном и предлагали отдать его за 5 500 грн. У енота был диагностирован авитаминоз из-за плохого питания.

На самом деле ну очень испуган, не знает, что такое виноград и другие фрукты, а это именно то, за что еноты готовы сделать все, не говорим даже про креветки, которые все еноты очень любят... Потому что ел собачий и кошачий корм низкой линии качества, – пишут зоозащитники.

Сейчас животное проходит психологическую и физическую реабилитацию. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Днепре сотрудники ГСЧС спасли сову от огня

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Теги: Енот, Животные, Спасли, Жестокое обращение с животными, Львов
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Комментариев (4)
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ftb1    28.02.2020, 13:37
Оценка:  -4
ftb1
Как трогательно. Галицаи любят пропиариться по тупому, а когда действительно людям нужна помощь, они обнажают свою звериную суть и готовы их на костре сжечь, как это было с туристами из уханя.
ВосставшийИзБана    28.02.2020, 13:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Галицаи - это в Харькове?
ВосставшийИзБана    28.02.2020, 13:33
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Я так понимаю креветок еноты ловят в белорусских лесах. Виноград там же собирают.
МаксимУм    28.02.2020, 13:25
Оценка:  +2
МаксимУм
Пенсионерам на заметку)))
Про виноград и креветки.
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