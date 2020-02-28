Во Львове зоозащитники спасли енота, которого кормили собачьим кормом

Енот проходит психологическую и физическую адаптацию вместе с другими животными.

Во Львове зоозащитники выкупили на деньги неравнодушных граждан енота. Предыдущий владелец кормил животное собачьим кормом и не заботился о его здоровье. Об этом сообщает активист Орест Залипский у себя в Facebook.

Читай также: Пес спас хозяина от неожиданной смерти

Средства на выкуп енота начали собирать еще 19 февраля. О том, что животное находится в ужасном состоянии, зоозащитникам сказали знакомые его владельца. Хозяева енота отказывались заботиться о животном и предлагали отдать его за 5 500 грн. У енота был диагностирован авитаминоз из-за плохого питания.

На самом деле ну очень испуган, не знает, что такое виноград и другие фрукты, а это именно то, за что еноты готовы сделать все, не говорим даже про креветки, которые все еноты очень любят... Потому что ел собачий и кошачий корм низкой линии качества, – пишут зоозащитники.

Сейчас животное проходит психологическую и физическую реабилитацию. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Днепре сотрудники ГСЧС спасли сову от огня.

Читай также: В Гонконге домашнюю собаку отправили на карантин

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.