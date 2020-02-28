В Одессе обвиняемый в убийстве вытащил гранату и взял в заложники судей

Правоохранители обезвредили мужчину с гранатой.

28 февраля, в Одессе, обвиняемый в убийстве взял в заложники судей и угрожал подорвать боевую гранату. Это произошло во время заседания Приморского районного суда Одессы, сообщает местное издание Думская.

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Инцидент произошел, когда обвиняемого привезли в суд из СИЗО. Когда его доставили в "клетку", он вытащил гранату, вырвал чеку и заявил, что подорвет всех присутствующих. Мужчина требовал немедленно отпутсить его на свободу.



Правоохранители смогли оперативно обезвредить преступника. Во премя инцидента никто не пострадал. СМИ сообщили информацию о "подрывнике". Им оказался некий Вячеслав Гарькавый, которого обвиняют в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

Напомним, в Киеве налетчик в медицинской маске ограбил отделение Новой почты.

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